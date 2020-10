Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ieri mattina

Buone notizie in casa Napoli: i tamponi effettuari ieri mattina hanno dato esito negativo. Nessun contagiato tra gli azzurri

Squadra al completo dunque per mister Rino Gattuso in vista della complicata trasferta di Europa League contro la Real Sociedad. Sarà fondamentale una vittoria per agevolare il passaggiod del turno, dopo la sconfitta al San Paolo contro l’AZ.