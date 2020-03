Napoli, tutto su Koulibaly: il difensore vuole riscattare una stagione negativa

Napoli, Gattuso cercherà di recuperare al meglio Koulibaly. Può essere lui l’uomo in più di questa squadra nel finale di stagione

Un uomo in più, proprio per poter cambiare una stagione iniziata male e proseguita peggio. Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, vuole assolutamente riprendersi gli azzurri in questa parte finale di campionato.

Non è stato un periodo semplice: prima le prestazioni al di sotto delle aspettative, poi l’infortunio. Ora il giocatore si allena a casa, per poter ripartire al meglio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.