Bertoni: «Napoli-Udinese, che bella sfida»

Daniel Bertoni, campione del mondo con l’Argentina del 1978. ha giocato nei primi due anni di Maradona al Napoli, andandosene via prima della conquista dello scudetto. Conosce il calcio italiano, ha vestito anche la maglia dell’Udinese e alla vigilia della sfida tra le sue due squadre ha rilasciato queste dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.

NAPOLI-UDINESE – «Sicuramente un confronto spettacolare, credo che entrambe le formazioni si affrontino in condizioni ottimali e sarà un bene per gli spettatori. Anche se gli azzurri hanno qualcosa in più in questo momento, che va al di là della semplice continuità di risultati».

TRIDENTE NAPOLI – «In Italia francamente no, non mi sembra che ci sia una combinazione migliore di questa. In Europa il discorso è diverso, ci sono diversi giocatori importanti ad esempio nel Psg, ma come abbiamo visto il trio del Napoli è riuscito a non sfigurare in ambito

internazionale, anzi…»