Al Maradona, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Napoli e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Napoli Udinese 3-0 MOVIOLA

PRIMO TEMPO

1′ COMINCIA LA SFIDA – E’ il Napoli a muovere il primo pallone

4′ CONCLUSIONE UDINESE – Il primo tiro della sfida è degli ospiti, con Beto che calcia ma il pallone finisce centrale e facile per Meret

8′ OCCASIONE DEULOFEU – Sul cross basso si avventa l’attaccante di tacco, è bravissimo e reattivo Meret ad andare giù subito e a respingere la conclusione ravvicinata

10′ TENTATIVO OSIMHEN – Si fa vedere anche il Napoli, con Lozano che crossa per l’attaccante e il nigeriano non inquadra la porta con il suo colpo di testa

15′ VANTAGGIO NAPOLI – Azzurri avanti, ha segnato Osimhen. Cross a rientrare di Elmas, il nigeriano sovrasta Bijol e di testa batte Silvestri dopo un quarto d’ora di gioco

23′ PROBLEMI DEULOFEU – L’attaccante mette male il piede e si ferma, lo staff medico sta valutando le sue condizioni. Lo spagnolo è scoppiato in lacrime

25′ AMMONITO JUAN JESUS – Il difensore interrompe fallosamente la ripartenza di Lovric e si fa ammonire

26′ CAMBIO UDINESE – Esce Deulofeu, entra Success

27′ AMMONITO WALACE – Altro cartellino estratto da Ayroldi, questa volta per il centrocampista friulano

31′ RADDOPPIO NAPOLI – Contropiede azzurro e conclude Zielinski, è 2-0. Osimhen difende palla e trova Lozano, il messicano infila per il compagno e il centrocampista la mette a giro imprendibile per Silvestri

37′ AMMONITO PEREYRA – Intervento duro su Di Lorenzo, il Tucu si prende un’ammonizione

45′ TRE MINUTI DI RECUPERO

48′ FINE PRIMO TEMPO – Il Napoli chiude i primi 45 minuti sul doppio vantaggio grazie alle reti di Osimhen e Zielisnki

SECONDO TEMPO

46′ SI RIPARTE CON UN CAMBIO – La ripresa comincia con Mario Rui al posto di Olivera

48′ OCCASIONE UDINESE – Tiro-cross molto insidioso di Lovric, Meret non vuole correre rischi e devia in corner. Ma dalla bandierina è un nulla di fatto

51′ OCCASIONE UDINESE – I friulani sfondano in area di rigore ma non trovano la conclusione, a salvare tutto ci pensa Di Lorenzo che spazza via il pallone

56′ CAMBIO UDINESE – Fuori Arslan, dentro Samardzic

58′ TRIS NAPOLI – Elmas fa tris e il Napoli prende il largo. Anguissa manda in campo aperto il compagno che prima dribbla un difensore, poi fulmina Silvestri

59′ DOPPIO CAMBIO NAPOLI – Entrano Ostigard e Politano, fuori Juan Jesus e Lozano

61′ OCCASIONE NAPOLI – Ancora gli azzurri con Elmas al volo, Silvestri fa un autentico miracolo ed evita il poker

Migliore in campo: a fine partita PAGELLE

Napoli Udinese 3-0: tabellino e marcatori

Reti: 15′ Osimhen, 31′ Zielinski, 58′ Elmas

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus (59′ Ostigard), Olivera (46′ Rui); Anguissa. Lobotka, Zielinski; Lozano (59′ Politano), Osimhen, Elmas. All: Spalletti. A disposizione: Marfella, Idasiak, Demme, Simeone, Zerbin, Zedadka, Zanoli, Gaetano, Raspadori, Ndombele.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Pérez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan (56′ Samardzic), Ehizibue; Deulofeu (26′ Success), Beto. All: Sottil. A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Jajalo, Abankwah, Nestorovski, Guessand, Pafundi

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Juan Jesus, Walace, Pereyra