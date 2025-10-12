Napoli, le ultime dall’infermeria: Conte ne ritrova due col Torino ma dovrà aspettare ancora per riavere Rrahmani in difesa

Finalmente buone notizie dall’infermeria. La sosta per le nazionali porta un doppio, fondamentale recupero in casa Napoli. Antonio Conte, in vista della ripresa del campionato, potrà contare sul rientro di due titolari che si erano fermati nel delicato match contro il Genoa: Matteo Politano e Alessandro Buongiorno.

L’annuncio, come riportato dal giornalista Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno, è una vera e propria boccata d’ossigeno per il tecnico. Entrambi i giocatori hanno smaltito i rispettivi problemi muscolari e saranno regolarmente a disposizione per la difficile trasferta contro il Torino, in programma sabato 18 ottobre. Un doppio rientro che restituisce a Conte due pedine fondamentali, una per l’attacco e una per la difesa, in una delle partite più ostiche del campionato.

Se per loro la sosta è stata terapeutica, per Amir Rrahmani servirà ancora un po’ di pazienza. Il difensore kosovaro, anche lui ai box per infortunio, non sarà disponibile per la sfida contro i granata. Il suo percorso di recupero procede bene, ma lo staff medico ha fissato il suo rientro per la settimana successiva.

L’obiettivo per Rrahmani, come annunciato, è quello di tornare a pieno regime per il big match casalingo contro l’Inter, in programma il 25 ottobre allo Stadio Maradona.

Conte può dunque sorridere a metà. Alla ripresa del campionato ritroverà due uomini chiave, ma dovrà attendere ancora per avere a disposizione l’intera rosa. La sosta si sta rivelando preziosa, ma l’emergenza, almeno in difesa, non è ancora del tutto finita.