Napoli, un anno in tribuna per Milik se non andrà alla Roma

L’attaccante polacco potrebbe trascorrere un anno in tribuna se non dovesse trovare squadra

Il futuro di Arek Milik è ancora in bilico. La Juventus sembra ormai essersi allontanata, mentre la Roma, altra grande interessata a lui, non riesce a trovare l’accordo con il Napoli. E per l’attaccante il destino potrebbe essere buio.

Come riportato da Tuttosport, Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di tenere un anno intero in tribuna Milik se non dovesse trovare acquirenti in questa finestra di mercato. Un’intera stagione ai box minerebbe all’attaccante la possibilità di giocare l’Europeo con la Polonia.