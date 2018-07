Il Napoli di Ancelotti sembra essere nato sotto i segni della cordialità e del fare gruppo, come testimoniano le foto ed i video dal ritiro di Dimaro-Folgarida

Il ritiro estivo, per ogni squadra che si rispetti, è sempre u momento importante, soprattutto quando si è all’inizio di un nuovo ciclo. Le metodologie di allenamento diverse, la conoscenza reciproca in campo ma anche fuori. E sotto questo aspetto sembra che vada tutto a gonfie vele nel Napoli di Ancelotti. Guardare le tante immagini provenienti dall’hotel Rosatti, storica sede degli azzurri quando sbarcano a Dimaro-Folgarida per ossigenarsi e preparare la stagione che verrà, per credere.

Due in particolar modo i momenti che lasciano trasparire la serenità che regna nel ritiro del club partenopeo. Il primo riguarda, senz’altro, il karaoke che ha visto protagonisti un po’ tutti, tra cui però spiccano le esibizioni dei nuovi, Alex Meret e Simone Verdi. Con lo stesso Carlo Ancelotti già calato nel mood quando canta e applaude sulle note delle canzoni classiche napoletane. Poi il tecnico ha già un certo feeling con il presidente Aurelio De Laurentiis: i due condividono le passioni per barche ed elicotteri ed in questi giorni di ritiro si ritrovano spessoa tavolino per giocare a tresette.