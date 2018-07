Napoli-Gozzano, amichevole: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Napoli-Gozzano, amichevole estiva 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

E’ tutto pronto per l’inizio di stagione del Napoli: i partenopei, dopo la straordinaria scorsa stagione, condita però da un secondo posto amaro nonostante i 91 punti, hanno voluto cambiare molto. In panchina se ne è andato Maurizio Sarri, sostituito dal pluri-vincente Carlo Ancelotti, scelto per portare quella mentalità vincente che è sembrata mancare fin troppo al Napoli delle passate stagioni. Il tecnico italiano non ha voluto però modificare le consuetudini d’allenamento tipici della squadra napoletano: il ritiro a Dimaro duerrà infatti ben 20 giorni (dal 10 al 30 Luglio) nel mezzo del quale sono previste diverse partite amichevoli. La prima sarà quella contro il Gozzano, che sarebbe dovuta essere un triangolare con il Pisa con la rinuncia di quest’ultimo negli ultimi giorni.

Napoli-Gozzano: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 17.30

Napoli-Gozzano: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Napoli-Gozzano: probabili formazioni e pre-partita

Carlo Ancelotti potrà contare su più o meno la stessa rosa dello scorso anno, aspettando diversi rinforzi per completare al meglio la squadra. Non saranno presenti in nazionali impegnati nel Mondiale, come Koulibaly, Mario Rui e Mertens. In porta si noterà sicuramente l’assenza di Pepe Reina, ma lo spagnolo sarà sicuramente sostituito dall’appena arrivato duo Meret (infortunatosi al braccio qualche giorno fa) e Karnezis. A centrocampo si farà vedere anche Fabian Ruiz, che prenderà il posto, nell’11 titolare, di Jorginho, mentre in attacco si avrà, con ogni probabilità, l’esordio di Inglese. Problemi invece per Ghoulam, ancora tenuto a fermo dopo il gravoso infortunio dello scorso anno.

Probabile che la formazione che metterà in campo mister Soda sia una replica fedele di quella che ha spinto la società novarese tra i professionisti. Del gruppo che ha vinto il girone A della serie D sono stati confermati il portiere Vittorio Gilli (‘97); i difensori: Samuele Emiliano (‘84), Nicolò Tordini (‘99), Jeremy Petris (‘98), Abel Gigli (‘90); i centrocampisti: la bandiera Riccardo Gemelli (‘93) alla settima stagione consecutiva con i rossoblù, nelle ultime quattro due campionati vinti: Eccellenza e serie D, Paolo Romeo (‘98), Riccardo Vono (2000), Roberto Guitto (‘91); gli attaccanti: il capitano Manuel Lunardon (‘82), Jean Lambert Evans (‘98) e il brasiliano Junior Messias (‘91) ex Casale e Chieri, alla sua prima esperienza nel calcio che conta. Sono stati ingaggiati i portieri Angelo Casadei (‘88) dalla Virtus Francavilla, Alessandro Signorini (‘99) dal Ghivizzano, i difensori Mattia Tumminelli (‘97) dall’Acireale e, via Carpi, Bachir Manè (‘97) che era alla Fermana e l’attaccante Alex Rolfini (‘96) che era al Fano.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Chiriches, Luperto; Hamsik, Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Inglese, Insigne

Napoli-Gozzano: i precedenti del match

Non ci sono precedenti né a livello ufficiale né a livello di amichevoli tra Napoli e Gozzano. Le due squadre, infatti, non si sono mai affrontate nemmeno quando i partenopei navigavano tra la Serie C e la Serie B. In quel periodo, infatti, i piemontesi giocavano ancora nei campionati dilettantistici e sono passati a quelli professionistici solo quest’anno dopo aver vinto il campionato di Serie D.

Napoli-Gozzano Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Gozzano sarà trasmessa a partire dalle ore 17.30 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Sky Sport (anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.