Nasce la nuova Juve di Allegri: cosa cambia tra acquisti e cessioni

Allegri Juve, nasce la squadra di Max: acquisti e cessioni. Cosa può cambiare con l’arrivo del nuovo allenatore

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha acceso i fari sulla Juve di Allegri che verrà. Prima mossa quella di rinnovare il contratto di Paulo Dybala, riportandolo così al centro del progetto. Punto interrogativo sulla conferma di Cristiano Ronaldo, mentre il futuro di Morata potrebbe essere ancora a Torino.

Capitolo portieri e difesa. Allegri ha piena fiducia in Szczesny (su Donnarumma dipende dall’eventuale uscita del polacco), mentre in difesa avrà la conferma per un altro anno di Chiellini. De Ligt è il perno, Bonucci può far parte del nuovo corso e anche Demiral è considerato. Fiducia per Alex Sandro, Cuadrado e Danilo sulle fasce.