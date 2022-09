Nations League, i convocati della Spagna: l’elenco di Luis Enrique

Il c.t. della Spagna Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati per il doppio impegno in Nations League

Il commissario tecnico della Spagna Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati in vista del doppio impegno in Nations League contro Svizzera e Portogallo. Nell’elenco della Roja non figurano calciatori della nostra Serie A.

Portieri : Unai Simon, Robert Sánchez, David Raya. Difensori: Carvajal, Eric García, Jordi Alba, Azpilicueta, Diego Llorente, Pau Torres, Gayá, Guillamón. Centrocampisti: Rodrigo Hernández, Busquets, Koke, Gavi, Carlos Soler, Pedri, Marcos Llorente. Attaccanti: Álvaro Morata, Borja Iglesias, Ferran Torres, Pablo Sarabia, Nico Williams, Asensio, Yeremy Pino.