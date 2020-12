Nazionale, Gravina: «Mancini sta facendo un lavoro straordinario»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto a Sky Sport parlando della situazione della Nazionale e del calcio italiano

MANCINI – «Ho esaurito il mio repertorio di complimenti. Roberto sta facendo un lavoro straordinario. Il complimento migliore è l’entusiasmo che ha generato. Ha ridato dignità al calcio italiano».

RINNOVO – «Abbiamo un rapporto straordinario. Il rinnovo non sarà molto complicato ma c’è un contratto che lo lega a noi per altri due anni. Poi faremo le giuste valutazioni».

MOMENTO – «Oggi l’Italia ha un progetto credibile, racconta ai tifosi una nuova storia. Una storia che al momento è molto positiva. Ci manca il lieto fine».

RIPARTENZA – «E’ stato molto difficile, un periodo molto difficile per le energie che abbiamo consumato per far capire quanto fosse necessario ripartire ma anche ora siamo nel pieno della complessità della gestione delle manifestazioni sportive. Quando riavremo il pubblico negli stadi significa che lo avremmo superato».