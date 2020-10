Nazionale, Immobile favorito su Belotti contro la Polonia

Il CT della Nazionale Roberto Mancini dovrebbe affidarsi a Ciro Immobile contro la Polonia. Panchina per Belotti, salgono le quotazioni di Caputo.

Ciro Immobile dovrebbe partire titolare domani sera nell’impegno della Nazionale contro la Polonia nella sfida valida per la terza giornata di Nations League.

Lo conferma Gazzetta dello Sport sulla base degli ultimi allenamenti svolti dagli Azzurri.

Panchina, quindi, per Andrea Belotti mentre vengono date in rialzo le quotazioni di Francesco Caputo, centravanti che per movimenti si adatta meglio alla filosofia di gioco del Commissario Tecnico Roberto Mancini.