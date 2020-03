Nazionale tedesca contro il coronavirus, Bierhoff: «Donati 2,5 milioni di euro» – VIDEO

Il capo delegazione della Germania, Oliver Bierhoff, ha annunciato un’iniziativa di solidarietà per combattere il COVID-19

Tantissime le iniziative solidali da tutto il mondo per combattere il Coronavirus. L’ultima in ordine temporale è quella della Nazionale tedesca, come informa il capo delegazione Oliver Bierhoff.

«Ho il piacere di dare, nelle vesti di direttore della nazionale tedesca, un grande segnale contro il Coronavirus. Dopo aver parlato con giocatori e allenatori abbiamo deciso di donare 2,5 milioni di euro per affrontare questa emergenza. Un atto di solidarietà con il quale vogliamo garantire tutto il nostro supporto in un momento difficile e delicato».