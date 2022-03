Nazionale tedesca, Weigl del Benfica: «Sono maturato a Lisbona. Non l’ho visto come un passo indietro. Emozione estrema la convocazione»

Il centrocampista del Benfica Julian Weigl ha parlato in conferenza stampa dal raduno della nazionale della Germania. Ecco le sue parole.

SULLA SCELTA DI ANDARE A GIOCARE IN PORTOGALLO – «Molti lo vedono come un passo indietro, ma non l’ho mai percepito così. Mi aveva convinto il progetto, il club e il potenziale. L’avete visto questa stagione».

SUL RITORNO IN NAZIONALE – «Ho provato una gioia estrema quando Flick mi ha chiamato. Non me lo aspettavo. Ho visto il suo nome sul telefono. Non ci potevo credere. Ho corso per la stanza e l’ho dovuto richiamare, perché nel frattempo avevo perso la chiamata».

SULLA SUA CRESCITA – «Sono maturato a Lisbona, trasferendomi all’estero sono cresciuto anche fisicamente. Il mio ruolo in campo rimane lo stesso ed è dare equilibrio».