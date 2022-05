Nedved: «Dybala aveva richieste altissime, non ce la siamo sentiti». Le parole del vicepresidente della Juve

Pavel Nedved a Mediaset prima di Juve Inter. Le sue dichiarazioni.

FORMAZIONE PIU’ EQUILIBRATA – «Può darsi, ma il mister vede chi sta meglio e gioca una finale. Giocare una finale è diverso rispetto al campionato».

COPPA ITALIA – «Abbiamo raggiunto la qualificazione in Champions con tranquillità. Siamo contenti anche della finale, ma in futuro vogliamo tornare a vincere e questo è chiaro».

VLAHOVIC – «La verità sta nel mezzo. Era partito bene, ma non è solo il peso della maglia. A Firenze ha fatto tanti gol, ora può essere una stanchezza fisica. Lui è presente, per come si allena è giusto che sia in campo. Ha tanta volta e siamo contenti di lui».

