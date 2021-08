Nedved: «Ronaldo in panchina? Scelta condivisa. Resta alla Juve»

Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Udinese. Le sue parole

Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Udinese. Le sue parole sull’esclusione di Ronaldo.

NUOVA STAGIONE – «Sensazione bellissima, lo staff tecnico sta lavorando molto bene con la squadra. Anche se la preparazione è durata solo 20 giorni, abbiamo voglia di fare bene».

PANCHINA RONALDO – «Non bisogna cercare sensazioni dove non ce ne sono. È stata una scelta condivisa col giocatore. Le condizioni non sono al top non solo per lui. Anche Chiellini è in panchina. Sono scelte condivise».