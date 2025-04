Nesta: «Una stagione che mi ha segnato! Rimpianto Monza? Io penso che bisognava agire in quella maniera, e sulla Juve...» - Calcio News 24

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa in vista della gara con la Juve

RIMPIANTI – «La stagione mi lascia molto: mi sono misurato contro i migliori d’Italia. È una stagione andata un po’ così, ma non rimpiango nulla, qualcosa devo tirare fuori. Ho conosciuto tante persone, mi sono misurato, non è un rimpianto essere venuto qua. Capita a tutti gli allenatori, ci hanno richiamato dopo, ma non ho rimpianti»

JUVE – «Troviamo una squadra che si sta giocando moltissimo. Loro arrivano da una brutta sconfitta a Parma, dovranno spingere, sicuramente proveranno a fare risultato. Noi siamo noi, dobbiamo fare la nostra partita come quella contro il Napoli: attenta, di coraggio e ben organizzata. Andiamo a Torino per fare una prestazione simile»