Nesta si presenta al Perugia: «Piazza da calcio vero, c’è grande entusiasmo»

Alessandro Nesta ha iniziato la sua avventura col Perugia. L’ex difensore di Milan e Lazio ha espresso il suo entusiasmo al primo giorno di lavoro

Alessandro Nesta ha iniziato oggi la sua avventura al Perugia. Subentrato a Roberto Breda dopo l’ultima giornata, l’ex difensore di Lazio e Milan ha espresso così le sue prime emozioni da tecnico degli umbri: «E’ passato tanto tempo dall’ultima volta in questo stadio, iniziamo con grande entusiasmo, questa è una piazza da calcio vero. Questa squadra è forte, con me e con qualsiasi allenatore è una squadra forte» le sue dichiarazioni riportate da Sky Sport. Domenica, l’esordio nell’ultima giornata di Serie B in casa della capolista Empoli, poi i playoff. Con Nesta in panchina, Perugia sogna il ritorno in Serie A.