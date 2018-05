Nesta torna in Italia: allenerà il Perugia

Il Perugia esonera Roberto Breda nonostante i Playoff: al suo posto dovrebbe arrivare l’ex difensore della Nazionale Alessandro Nesta

Alessandro Nesta sta per tornare in Italia: l’ex difensore di Lazio e Milan sarà con ogni probabilità il nuovo allenatore del Perugia. Il club umbro, infatti, ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale di aver esonerato il tecnico Roberto Breda. Per l’allenatore, che era comunque riuscito a raggiungere l’obiettivo dei Playoff, sono stati fatali gli ultimi deludenti incontri.

Questo il il comunicato del club di Serie B: «La società A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Roberto Breda. A lui e al vice Carlo Ricchetti vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. Entro la giornata di lunedì 14 maggio sarà comunicato dal Club il nome del nuovo responsabile tecnico della prima squadra»