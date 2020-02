Neuer ma che fai? Incredibile papera del portiere del Bayern Monaco – VIDEO

Il Bayern Monaco riesce, faticando, a confermarsi la capolista della Bundesliga battendo il fanalino di coda Paderborn con una doppietta del solito Lewandowski e il gol in apertura di Gnabry.

I baveresi, tuttavia, avevano tremato a fine primo tempo con il gol del pareggio a opera di Srbeny che ha sfruttato una clamorosa papera di Manuel Neuer in uscita. Per fortuna di Flick, Lewandowski ha aggiustato le cose nel finale.

Manuel Neuer fuck ups are the best fuck ups 💉💉💉 pic.twitter.com/KmRaXoJqMm

— Pastor Fred congregation member James (@SmokingHotJames) February 21, 2020