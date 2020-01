Newcastle Lazaro, parla l’allenatore: «Speriamo di poter proseguire la trattativa»

Valentino Lazaro è uno dei nomi in uscita per l’Inter: sull’esterno austriaco c’è il forte pressing del Newcastle

Valentino Lazaro è uno dei nomi in uscita per l’Inter. L’esterno austriaco non ha convinto Conte che ha dato il via libera per la sua cessione. Su di lui c’è il forte pressing del Newcastle, come confermano le parole dell’allenatore bianconero Steve Bruce.

«Ormai è di pubblico dominio il fatto che il suo agente sia stato al St. James’ Park lo scorso weekend. Speriamo di poter proseguire la trattativa. Sfortunatamente, quando viene resa nota una situazione del genere, aumenta anche la competizione. Vediamo cosa accadrà nelle prossime 24-48 ore».