Newcastle, Trippier sempre più vicino: l’Atletico Madrid ha accettato l’ultima offerta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Newcastle è vicino al primo acquisto: l’Atletico Madrid avrebbe accettato l’offerta per Trippier

Il Newcastle vicino a chiudere per il primo colpo in entrata. L’Atletico Madrid, come riportato da Sky Sport, avrebbe accettato l’offerta della squadra inglese per Trippier.

Offerta che si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro più bonus. Gli spagnoli avrebbero accettato e la fumata potrebbe diventare bianca nei prossimi giorni.