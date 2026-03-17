Neymar, parla il suo agente Pini Zahavi: «Credo che Ancelotti non commetterà questo errore!». A cosa ha fatto riferimento

Neymar, il suo agente Pini Zahavi ha parlato così della mancata convocazione del ct Ancelotti per le amichevoli del Brasile. Le dichiarazioni

L’avvicinamento alla prossima rassegna iridata entra sempre più nel vivo e le gerarchie all’interno della Nazionale brasiliana continuano a far discutere tifosi e addetti ai lavori in tutto il mondo. Dopo le recenti mancate convocazioni per i test amichevoli pre-torneo, il futuro in verdeoro di Neymar Jr è diventato il tema centrale del dibattito calcistico internazionale.

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Le parole dell’agente Pini Zahavi

A prendere posizione per fare chiarezza e difendere lo status del giocatore è stato il suo procuratore sportivo, Pini Zahavi. Nel corso di un’intervista rilasciata a Fabrizio Romano, l’agente ha voluto mandare un messaggio molto preciso a Carlo Ancelotti.

Zahavi ha voluto innanzitutto evidenziare l’etica del lavoro del suo assistito, rilasciando la seguente dichiarazione:

“Ho grande rispetto per Carlo Ancelotti e so anche quanto duramente stia lavorando Neymar per aiutare il Brasile a vincere la Coppa del Mondo”.

“Il cuore del Brasile”: l’appello in vista delle convocazioni definitive

La chiara volontà dell’entourage del fuoriclasse sudamericano è quella di spazzare via ogni minimo dubbio circa la sua centralità nel progetto tecnico, tattico e motivazionale della squadra in vista del torneo. Per questo motivo, l’agente si è detto assolutamente convinto che l’allenatore italiano riconoscerà il peso specifico del giocatore quando arriverà il momento cruciale di stilare la lista definitiva per il Mondiale, aggiungendo:

“Credo che Ancelotti non commetterà l’errore di rinunciare al cuore del Brasile, che è Neymar Jr”

Le parole del procuratore trasferiscono inevitabilmente un carico di pressione sulle spalle dello staff tecnico della Nazionale. Ora non resta che attendere le prossime e decisive mosse del selezionatore per capire se il fuoriclasse farà parte della spedizione iridata.