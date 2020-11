Neymar vuole restare al PSG: contatti avviati per il rinnovo del contratto

Neymar vuole restare al Paris Saint-Germain: contatti avviati tra club e calciatore per il rinnovo del contratto

Neymar potrebbe restare ancora a lungo al Paris Saint-Germain. L’attaccante brasiliano, nonostante le frizioni passate e la manifestata voglia di tornare in Spagna (Barcellona o Real Madrid tra le ipotesi), vorrebbe rinnovare il proprio contratto.

Come riportato da Telefoot, il club avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del calciatore brasiliano per prolungare l’accordo oltre il 2022. L’obiettivo del presidente Nasser Al-Khelaifi è quello di far diventare Neymar l’uomo immagine dei Mondiali in Qatar.