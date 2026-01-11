Ngom Lecce, altro colpo dei salentini! Formula, cifre e visite mediche: tutti i dettagli sul nuovo acquisto di Corvino

Ngom Lecce: formula, cifre e visite mediche. Ecco i dettagli del nuovo colpo messo a segno dai salentini con la mano di Pantaleo Corvino

Il Lecce non smette di stupire e piazza un’altra zampata vincente sul mercato internazionale. La società salentina ha chiuso un’importante operazione per rinforzare il centrocampo, assicurandosi le prestazioni di Oumar Ngom. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare è ormai definito in ogni dettaglio: il club giallorosso verserà nelle casse dell’Estrela Amadora una cifra complessiva vicina ai 5 milioni di euro. La tabella di marcia è già fissata: il giocatore è atteso in città nella giornata di domani per sottoporsi alle visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto che lo legherà alla sua nuova squadra, pronto per iniziare l’avventura in Serie A.

Chi è Oumar Ngom

Centrocampista classe 2004, Ngom è uno dei prospetti più interessanti emersi recentemente nel panorama lusitano. Nonostante la giovane età, in questa prima parte di stagione ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella Liga Portugal, collezionando 12 presenze e un assist con la maglia dell’Estrela Amadora. Giocatore di prospettiva ma già rodato, arriva alla corte di Di Francesco per aggiungere freschezza e dinamismo alla linea mediana.

Corvino e la “Cantera” portoghese

L’acquisto di Ngom non è un episodio isolato, ma la conferma di una strategia ben precisa orchestrata da Pantaleo Corvino. Il Responsabile dell’Area Tecnica del Lecce ha trasformato l’Estrela Amadora in una sorta di “academy esterna” da cui attingere con regolarità. Ngom è infatti il quarto calciatore a compiere il percorso dal Portogallo al Salento nell’ultimo anno e mezzo. La strada è stata aperta nell’estate del 2024 dal roccioso difensore centrale Kialonda Gaspar, seguito poi esattamente un anno fa dagli arrivi di Tiago Gabriel e Danilo Veiga.

Quello tra i due club è diventato un vero e proprio asse di mercato consolidato: un rapporto di fiducia che permette al Lecce di assicurarsi profili funzionali, giovani e sostenibili, e al club portoghese di valorizzare i propri talenti in uno dei campionati top d’Europa. Con Ngom, il “laboratorio” lusitano di Corvino sforna un altro tassello per il futuro giallorosso.