Nicchi alza la voce: «Basta minacce agli arbitri, ci difenderemo in ogni sede»

Dopo le nuove polemiche sull’operato degli arbitri italiani il presidente dell’Aia Marcello Nicchi lancia un appello a difesa di tutta la classe arbitrale

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Aia Marcello Nicchi ha analizzato la preoccupante situazione degli arbitri in Italia. «Inizio subito con un dato: in questa stagione sono stati 347 i direttori di gara che sono stati oggetto di violenza. Molti dei quali minorenni. Quando ci decideremo ad intervenire? Sarebbe molto bello se la Figc e il Coni utilizzassero queste ultime giornate per promuovere una campagna contro le aggressioni subite dagli arbitri. Evidentemente però agli altri interessa solo il nostro 2% nell’elezione del presidente federale. Noi non ci facciamo spaventare, non arretriamo di un millimetro e ci difenderemo in ogni sede possibile».

Nicchi poi parla proprio dell’elezione del nuovo consiglio federale: «Stiamo lavorando per arrivare alla nuova governance. Si procede per gradi, a maggio presenteremo il programma e raccoglieremo le firme per la richiesta dell’Assemblea elettiva al Commissario Fabbricini. Il candidato avrà piena condivisione ma non sarà uno tra me, Tommasi, Sibilia e Gravina. Sarà però, ovviamente, una persona appartenente al nostro mondo e non un magistrato o un tecnico». Infine il presidente dell’Aia analizza commenta il disastroso operato degli arbitri nelle semifinali di Champions: «Nessun complotto contro le italiane. Ci sono però state delle sviste pesanti che con il Var sarebbero state corrette. Per questo penso che avremo la tecnologia quanto prima anche in Europa».