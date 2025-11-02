Niccolini nel post Parma Bologna. Il tecnico dei rossoblù commenta il successo per 1-3 dei ragazzi di Italiano nel derby emiliano del Tardini

Dopo il 3-1 rifilato al Parma nel derby emiliano al Tardini, Daniel Niccolini, vice allenatore del Bologna, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la prova dei rossoblù. Una vittoria arrivata in rimonta, che conferma l’identità e la solidità del gruppo guidato da Vincenzo Italiano, capace di reagire con maturità dopo un inizio difficile.

SULLA PARTITA – «Andare sotto così dopo venti secondi non è facile ma siamo stati bravi, non ci siamo mai disuniti avendo anche delle buone occasioni. Abbiamo vinto su un campo difficile, giocando una grandissima partita».

SUI NUOVI ARRIVATI – «Questo è un gruppo che lavora sempre forte e ha dato massima disponibilità fin dal primo giorno già dall’anno scorso. I nuovi si stanno integrando al meglio e sul campo si vede, pur cambiando 5-6 giocatori i risultati arrivano lo stesso».

SULLE CONDIZIONI DI GIOCO – «Quando ha iniziato a piovere forte la palla non andava più e questo stava favorendo il Parma che aveva l’uomo in meno, poi il gol di Miranda ci ha sbloccati».

SU HEGGEM E CASTRO – «Heggem è arrivato dopo gli altri però si è messo subito a disposizione, si allena forte e sta imparando anche l’italiano: è un ragazzo con qualità importanti. Santi è un giocatore forte, giovane. A volte non sa ancora leggere i momenti della partita ma oggi ha fatto una grande prestazione, sta crescendo».

SULLA CLASSIFICA – «Il telaio dell’anno scorso c’era, questo è un gruppo che lavora a testa bassa anche nei momenti di difficoltà e in campo si vedono i risultati».