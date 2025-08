Nico Gonzalez Inter, l’esterno bianconero resta nel mirino dei nerazzurri: ecco tutta la verità sulla possibile trattativa

Nico Gonzalez Inter, il bianconero finisce nel mirino dei nerazzurri: tutta la verità sulla possibile trattativa con la Juve

La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997 noto per la sua velocità e capacità di saltare l’uomo, ha subito un brusco rallentamento. Il giocatore ha pubblicamente chiesto la cessione attraverso un post sui social, incrinando ulteriormente i rapporti con la società bergamasca. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la frattura appare profonda e difficilmente sanabile.

L’Inter non resta a guardare: spunta Nico Gonzalez

Nonostante l’Inter continui a monitorare la situazione, i dirigenti nerazzurri stanno già valutando alternative per non restare scoperti nel reparto offensivo. Il nome più caldo è quello di Nico Gonzalez, esterno offensivo argentino classe 1998, attualmente in forza alla Juventus. Già seguito ai tempi della Fiorentina, Gonzalez piace per la sua duttilità tattica, la rapidità e la capacità di giocare su entrambe le fasce.

Con l’interesse della Juventus per il giocatore ancora vivo, l’Inter sta osservando con attenzione gli sviluppi. Al momento non ci sono stati contatti diretti tra le due società, ma la posizione della Juve è chiara: Gonzalez non è considerato incedibile. L’allenatore bianconero Tudor, noto per il suo calcio propositivo, stima il giocatore, ma di fronte a un’offerta congrua la società è disposta a trattare. La valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che potrebbe salire fino a 25 milioni con i bonus.

Un profilo ideale per il progetto Chivu

Nico Gonzalez rappresenta un profilo perfettamente compatibile con il progetto tecnico di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter noto per il suo approccio tattico moderno e dinamico. Gonzalez ha già maturato esperienza in Serie A, un fattore importante per garantire un impatto immediato. La sua capacità di creare superiorità numerica e il buon feeling con il gol lo rendono una pedina preziosa.

Nkunku sullo sfondo, ma l’Inter punta su Gonzalez

Resta viva anche la pista che porta a Christopher Nkunku, fantasista francese del Chelsea, ma l’operazione è complicata sia per i costi elevati che per le incognite legate alla sua condizione fisica. Per questo, Nico Gonzalez si fa strada come vero piano B, pronto a diventare molto più di un’alternativa se il caso Lookman non si risolverà a breve. L’Inter riflette e si muove con cautela, ma la necessità di rinforzare l’attacco potrebbe presto trasformare Gonzalez in un obiettivo primario.