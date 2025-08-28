Nico Gonzalez Juventus, l’argentino può sbloccare il mercato! Se arriva l’accordo con l’Atletico, a Torino sbarcherà quel giocatore

Nico Gonzalez Juventus, l’argentino può sbloccare tutto! Se c’è l’accordo con l’Atletico, a Torino sbarcherà quel calciatore. Le ultime

Il futuro di Nico Gonzalez, attaccante esterno argentino classe 1998, è uno dei temi più caldi di fine mercato in casa Juventus. Arrivato a Torino nell’estate 2024 dalla Fiorentina, il giocatore non è riuscito a imporsi come previsto, complice qualche problema fisico e un rendimento altalenante. Ora, il club bianconero è pronto a valutare seriamente la sua cessione per finanziare nuovi innesti.

La valutazione e la strategia della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus valuta il cartellino di Gonzalez tra i 25 e i 30 milioni di euro. La sua partenza libererebbe risorse fondamentali per l’acquisto di Edon Zhegrova, esterno offensivo kosovaro del Lille, già d’accordo per un contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Il direttore generale Damien Comolli considera questa operazione una priorità per rinforzare le corsie offensive.

L’interesse dell’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid, guidato da Diego Pablo Simeone, allenatore argentino noto per il suo calcio intenso e organizzato, ha inserito Gonzalez in cima alla lista dei rinforzi. I Colchoneros apprezzano la velocità, la duttilità tattica e l’esperienza europea dell’ex viola. Nelle ultime ore i contatti tra le parti si sono intensificati, ma resta da definire la formula: la Juventus spinge per una cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, mentre il club spagnolo preferirebbe un prestito con diritto.

Possibili sviluppi e concorrenza

Oltre all’Atletico, anche la Roma avrebbe manifestato interesse, ipotizzando un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 27 milioni di euro. Tuttavia, la priorità di Gonzalez sembra essere il trasferimento a Madrid, dove sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio pur di lavorare con Simeone.

Ore decisive per la trattativa

Le prossime ore potrebbero essere determinanti per sbloccare l’operazione. La Juventus, ferma sulle proprie condizioni economiche, attende una proposta ufficiale che possa soddisfare le richieste. In caso di fumata bianca, il club bianconero reinvestirebbe immediatamente sul mercato in entrata, con Zhegrova come obiettivo principale.

Con il calciomercato agli sgoccioli, il dossier Nico Gonzalez è destinato a tenere banco fino all’ultimo minuto, in un intreccio di strategie, valutazioni e mosse decisive che potrebbero cambiare volto all’attacco della Juventus.