Nico Paz Inter, notizia clamorosa dall’Argentina! Offerta al Real Madrid per il 2026: le ultimissime di calciomercato

Nico Paz Inter, il giovane talento nel mirino dei nerazzurri: dall’Argentina rivelano un’offerta al Real Madrid per il 2026
L’Inter sembra intenzionata a fare sul serio per Nico Paz, giovane talento di proprietà del Real Madrid attualmente in prestito al Como. Secondo quanto riportato dal portale argentino Doble Amarilla, i nerazzurri avrebbero già presentato una prima offerta ufficiale al club spagnolo: circa 58 milioni di euro. Una cifra significativa, che conferma la volontà della dirigenza e di Cristian Chivu di puntare con decisione sul centrocampista classe 2004.
Paz, che ha già messo in mostra qualità tecniche e visione di gioco fuori dal comune, avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento ad Appiano Gentile, con l’idea di vestire la maglia dell’Inter a partire dall’estate 2026. Ora la palla passa al Real Madrid, chiamato a valutare se accettare o meno la proposta.
Qualora l’operazione andasse in porto, l’argentino rappresenterebbe un innesto di grande prospettiva per il centrocampo nerazzurro, garantendo freschezza, talento e nuove soluzioni tattiche alla squadra di Chivu.
