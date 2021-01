Nicola chiaro: «Non mi interessa l’errore, bisogna sbagliare per fare»

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benevento: questo il suo diktat

Davide Nicola, nuovo tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benevento. Queste le sue parole.

CONTRO IL BENEVENTO – «Ci sono state richieste di principi di gioco: l’obiettivo è applicare questi principi, non mi interessa l’errore e bisogna sbagliare per fare. Serve concentrazione e determinazione, sono convinto e credo in questi ragazzi».

BELOTTI – «Io adatto e plasmo i miei principi alle caratteristiche dei giocatori. Ho fatto poche richieste, serve leggerezza, voglia, entusiasmo e determinazione. E per questo bisogna dare pochi compiti. La generosità non è un aspetto negativo se convogliato nella giusta direzione. Bisogna però essere ordinati».