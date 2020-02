Nicola cita Platone: «Non si può aprire la testa se non si apre il cuore» – VIDEO

Davide Nicola in conferenza stampa ha citato Platone per provare a spiegare lo stato del suo Genoa dopo il match contro la Lazio

Davide Nicola in conferenza stampa cita Platone per spiegare la sconfitta maturata a Marassi contro la Lazio. Le sue parole.

«Oggi è più l’emozione perchè la squadra mi ha emozionato fortemente e poi perchè la reazione della nostra gente mi ha reso particolarmente orgoglioso perchè ho visto un senso di voler costruire e immedesimazione che io cerco. Non si può aprire la testa se non si apre il cuore, come disse Platone e mai detto fu più così corretto. La cosa che mi è piaciuta è stata l’amarezza costruttiva per non aver preso un punto perchè nei numeri è stata una prestazione importantissima»