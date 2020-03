Nicola esulta: «Ho una squadra fatta di giocatori veri. Sullo sciopero…»

Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Milan a San Siro

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Milan a San Siro grazie ai gol di Pandev e Cassata.

MATCH – «Non è stata una partita semplice, vanno fatti i complimenti alla squadra. A fine partita siamo andati sotto il settore ospiti per far vedere alla nostra gente che nella nostra testa la distanza non c’era. Abbassarsi un po’ troppo non era una scelta, quanto siamo stati obbligati dall’avversario: il Milan è abile a fare questa preparazione di gioco, i nostri due esterni erano difensivi e abbiamo perso un po’ in termini di baricentro. Ma la nostra idea resta quella di aggredire alto».

SCIOPERO – «Personalmente ho apprezzato molto l’intervista di Klopp, noi non abbiamo la competenza per sapere cosa è giusto o meno fare. Un allenatore non ha la capacità di poter decidere cose che non spettano a lui, tocca a noi saperci adattare a qualunque situazione».