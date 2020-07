Nicola: “Ho visto una prestazione da Genoa” – VIDEO

Davide Nicola, tecnico del Genoa, è intervenuto al termine del match perso contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni

«Io sono ampiamente soddisfatto, ci girano le scatole per come abbiamo preso il gol. Abbiamo ridimostrato la prestazione da Genoa, la voglia di andare ad aggredire, sviluppando gioco e creando mole di gioco. Ci sono stati degli adattamenti, siamo straconvinti di far bene e raggiungere il nostro obiettivo. Adesso i punti contano poco, ci giochiamo delle partite in cui dobbiamo avere la certezza di lottare per il nostro obiettivo».