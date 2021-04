Torino, Nicola: «Classifica? Non mi preoccupa nulla, lottiamo sempre»

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Napoli.

LA GARA – «Io credo che bisogni fare i complimenti al Napoli perché abbiamo incontrato una squadra forte, ma noi non abbiamo mai mollato. Il primo gol è stato un gran gol loro, sul secondo potevamo fare meglio noi, anche se loro sono stati premiati da un rimpallo. Dopo un uno-due così un’altra squadra avrebbe potuto non crederci, noi non l’abbiamo fatto. E’ giusto che stacchiamo un giorno perché i ragazzi sono stati encomiabili. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto 4 punti contro squadre forti. Ci può stare perdere contro una squadra qualitativa come il Napoli. La cosa intelligente da fare stasera era non rischiare tutti, i cambi sono cinque».

CLASSIFICA – «A me non preoccupa nulla. Siamo consapevoli che dovremo lottare fino alla fine. Per essere qui abbiamo dovuto fare risultati importanti, siamo stati bravi a tirare dentro altre squadre. Ad ogni partita c’è la possibilità di migliorare la nostra classifica, il nostro focus è su questo. La sconfitta col Napoli non ci fa credere di meno in noi stessi. Volevamo fare risultato pieno, ma riconosciamo i meriti dell’avversario».