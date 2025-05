Nicolini: «Crisi Sampdoria? Inutile cercare i colpevoli, l’obiettivo deve essere solo uno. Contro la Salernitana mi aspetto una cosa»

Le parole di Enrico Nicolini, ex calciatore della Sampdoria, sulla crisi del club blucerchiato in Serie B. Tutti i dettagli in merito

Enrico Nicolini ha parlato a Il Secolo XIX della crisi della Sampdoria in Serie B.

MOMENTO DECISIVO – «Sono contento che finalmente sia arrivata la partita da dentro o fuori. Contro la Salernitana questa mentalità non ha più senso. Devi giocare esclusivamente per vincere e questo scenario spesso e volentieri libera le menti, ne so qualcosa».

COSA SI ASPETTA – «L’atmosfera sarà caldissima. Il tifo avrà un ruolo chiave, non lo scopro certo io. Quando ero ancora un calciatore facevo un giochino. Mi dicevo prima di una partita chiave, preferiresti giocarla fuori con due risultati utili su 3 o in casa con uno solo? E già mi davo una risposta. – prosegue Nicolini – Ma me la do ancora di più conoscendo il pubblico sampdoriano. Io questa partita la vorrei giocare dieci volte al Ferraris su dieci».

CRISI – «Penso che questi calciatori avrebbero le potenzialità per fare molto di più. Hai voglia adesso a dare le colpe di qua e di là. Ci sarà il tempo per capire, per fare ammenda, per ricercare e dare delle responsabilità. Però secondo me non è ancora arrivato quel momento. Adesso l’unico pensiero deve essere la salvezza. Ci sono ancora alcuni scontri diretti e diverse combinazioni possibili. Bisogna pensare una cosa sola, che vincendo ti salvi. Sull’ultima trasferta a Castellammare ci si ragionerà solamente dopo. Inutile adesso sprecare tempo ed energie nel fare tabelle fini a sé stesse».