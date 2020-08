Nizza, due calciatori positivi al Covid-19. Vieira: «Sono preoccupato…»

Il Nizza ha comunicato che due calciatori sono stati rilevati positivi al Covid-19

Il Covid-19 continua a colpire il mondo del calcio. Il Nizza ha infatti comunicato che due calciatori rossoneri sono risultati positivi al Coronavirus, entrambi sarebbero asintomatici. Situazione, però, che preoccupa l’allenatore dei francese Patrick Vieira che in conferenza stampa si è detto dubbioso sul futuro.

«Abbiamo deciso di isolare questi due giocatori. Sono in contatto con il medico del club. Saranno nuovamente testati e monitorati. Effettueremo nuovi test entro domani, quando tutti saranno testati di nuovo. Sono preoccupato per come si svolgerà la partita e anche per il resto perché non sappiamo dove stiamo andando. Aspetteremo i risultati per vedere quali passi fare. Il contesto è particolare ma tutti i club hanno lo stesso problema e dobbiamo adattarci. Al club tutte le misure sono state prese ma abbiamo la responsabilità di stare attenti nella nostra vita fuori, soprattutto perché la nostra regione è particolarmente colpita da questo virus».