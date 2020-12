Nizza, Vieira in bilico: «Sono un combattente e non ho paura»

Patrick Vieira ha parlato del momento difficile in casa Nizza

Patrick Vieira, allenatore del Nizza, in conferenza stampa ha parlato del difficile momento che sta vivendo la squadra francese e della sua posizione in bilico.

«Sono un combattente! Le critiche sono abbastanza normali. Non abbiamo altra scelta che lavorare, essere ancora più esigenti. Mi sento supportato dal presidente. Non ho preoccupazioni, nessuna paura. Combatterò, come ho sempre fatto in tutta la mia carriera. Ho già passato dei momenti complicati e non mi sono mai arreso. Sono sempre stato esigente con me stesso e con gli altri».