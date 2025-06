Norvegia-Italia, tocca a Coppola esordire in azzurro. Ecco chi sono gli altri debuttanti lanciati da Spalletti in Nazionale, uno sarà in campo oggi

Tutto su Diego Coppola, difensore centrale pronto a fare il suo esordio in Norvegia Italia. I precedenti nella storia degli azzurri

Oggi al centro della difesa in Norvegia-Italia dovrebbe debuttare in azzurro Diego Coppola, 21 anni, giocatore del Verona. Non sarebbe una novità per l’attuale Ct lanciare un volto nuovo, anche se in questo caso è la lunga lista degli infortuni (o degli “ammutinati” alla Acerbi) ad avere determinato questa opzione. Dalla sua nomina nell’agosto del 2023, Spalletti ha aperto le porte di Coverciano a cinque debuttanti, dosando esperienza e novità con l’obiettivo di costruire un gruppo solido e proiettato al futuro. Un processo di rinnovamento graduale, mirato a inserire forze fresche in un’intelaiatura già collaudata.

Il primo a ricevere il “battesimo” azzurro è stato Destiny Udogie, che stasera sarà nell’undici di partenza. Il 14 ottobre 2023, nella sfida di qualificazione europea contro Malta vinta per 4-0 a Bari, il terzino sinistro del Tottenham è subentrato al 79′ a Federico Dimarco. Nonostante il poco tempo a disposizione, il suo impatto è stato folgorante. Con la sua fisicità e la sua prorompente velocità, ha immediatamente messo in difficoltà la difesa avversaria, servendo a Davide Frattesi l’assist per il gol del definitivo 4-0 con una pregevole percussione sulla fascia. Un esordio che ha confermato le sue enormi potenzialità e il suo profilo da giocatore internazionale.

Per vedere altri esordienti si è dovuto attendere la tournée americana del marzo 2024. Nella prima amichevole contro il Venezuela a Fort Lauderdale, vinta 2-1 grazie a una doppietta di Retegui, ha fatto il suo ingresso nel mondo dei grandi Michael Folorunsho. Il centrocampista del Verona, autore di una stagione straordinaria in Serie A, è entrato all’87’ al posto di Giacomo Bonaventura. Pochi minuti per saggiare il campo, un premio meritato per un giocatore che ha fatto della grinta e della duttilità i suoi marchi di fabbrica, convincendo Spalletti a puntare sulla sua energia per il centrocampo.

Tre giorni dopo, il 24 marzo, nell’amichevole contro l’Ecuador disputata alla Red Bull Arena nel New Jersey, è stata la volta di ben due prime volte. La prima, da titolare, è stata quella di Raoul Bellanova. L’esterno del Torino ha presidiato la fascia destra per tutta la partita, vinta 2-0 dagli Azzurri. La sua è stata una prestazione solida e diligente, caratterizzata da grande corsa e attenzione in fase difensiva, pur senza le sgasate offensive che lo contraddistinguono nel suo club. Ha dimostrato di poter essere un’alternativa affidabile e di grande spinta.

Nella stessa gara, al 76′ minuto, ha calcato per la prima volta l’erba con la maglia della Nazionale maggiore anche Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese, subentrato a Raspadori, ha avuto un quarto d’ora per mostrare le sue qualità. Si è mosso bene, ha cercato il dialogo con i compagni e ha fatto valere la sua imponente stazza fisica contro i difensori ecuadoriani, pur senza trovare l’occasione per concludere a rete. Un debutto importante per un centravanti atipico nel panorama italiano, che Spalletti osserva con interesse.

L’ultimo, in ordine cronologico, a unirsi alla lista è stato Riccardo Calafiori. Il difensore del Bologna, protagonista di una stagione eccezionale sotto la guida di Thiago Motta, ha fatto il suo esordio il 4 giugno 2024, nell’amichevole pre-europea contro la Turchia a Bologna. Subentrato all’85’ a Dimarco, ha giocato i minuti finali con personalità e sicurezza, dimostrando quella tranquillità nel palleggio e quella qualità nell’impostazione che lo hanno reso uno dei talenti più luminosi della Serie A.

Questi cinque giocatori rappresentano le prime scelte di Spalletti per rinfrescare e arricchire la rosa azzurra. Cinque storie diverse, cinque percorsi che si sono incrociati nel sogno di vestire la maglia della Nazionale, uniti dalla fiducia di un commissario tecnico che, guardando al presente, ha già iniziato a costruire l’Italia di domani. Oggi farà il suo debutto il sesto e la speranza è che Coppola non tremi davanti a Haaland.