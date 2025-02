Nuno Tavares Lazio, c’è il rientro tra i convocati di Baroni! Dopo l’infortunio subito in campo contro il Monza? Le ultime

Nuno Tavares Lazio, c’è il rientro tra i convocati! Dopo l’infortunio subito in campo contro il Monza? Le ultime in casa biancoceleste

La Lazio torna in campo oggi alle 15 e scenderà in campo all’Olimpico per il 24esimo turno di Serie A, in cui l’avversario della squadra di Baroni sarà il Monza di Bocchetti.

Una partita nella quale tornerà finalmente a disposizione Nuno Tavares dopo il brutto infortunio rimediato. Il portoghese si finalmente lasciato il grande problema alle spalle ed è pronto a partire anche da titolare contro i brianzoli nel match di questo pomeriggio.