Nuova Zelanda-Italia Femminile 0-3: azzurre in finale all’Algarve Cup

L’Italia Femminile di Milena Bertolini conquista l’accesso alla finale dell’Algarve Cup: battuta 3-0 la Nuova Zelanda

Trionfo per la Nazionale Femminile di Milena Bertolini. Le azzurre si liberano facilmente della Nuova Zelanda in semifinale ed approdano in finale dove ad aspettarle c’è la Germania.

Successo netto per l’Italia Femminile. Apre le marcature Cristiana Girelli al 20′. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa, con Barbara Bonansea che segna al 56′. L’Italia cala il tris con Tarenzi. Le azzurre ottengono un grande risultato e sognano il trionfo in finale contro la Germania.