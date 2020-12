Nuovi allenatori: Del Piero, De Rossi e Vieri iscritti al corso di Coverciano

Del Piero, De Rossi e Vieri sono tra gli iscritti al nuovo corso di Coverciano per allenatori

Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi e Christian Vieri vogliono sedersi in panchina. Come riportato da Sky Sport, infatti, i tre storici ex calciatori italiani sono tra i nuovi iscritti al corso per allenatori di Coverciano.

Del Piero, De Rossi e Vieri cominceranno ora tutte le pratiche per diventare a tutti gli effetti allenatori.