Nuovo allenatore Ascoli, i bianconeri pensano a Daniele De Rossi: esonerato Abascal dopo 2 ko in 2 gare, in corsa anche Sannino

Daniele De Rossi per la panchina dell’Ascoli? No, non è una follia. L’indiscrezione è stata riportata dall’edizione odierna di Tuttosport, l’ex giallorosso piace per la panchina.

I marchigiani – si legge – esonerano Abascal dopo 2 ko in 2 gare e pensano proprio all’ex centrocampista di Roma e Boca. In corsa per la panchina anche Sannino, i prossimi giorni saranno decisivi.