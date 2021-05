Allenatore Fiorentina, tentativo Gattuso. L'alternativa ora è...

Continua la telenovela che riguarda il nuovo tecnico della Fiorentina. Commisso ora punta Gattuso, ma spunta un’alternativa

Capitolo nuovo allenatore Fiorentina. Il nome in cima alla lista di Commisso è quello di Roberto De Zerbi che però è sempre più stuzzicato dall’avventura fuori dall’Italia, visti i tanti apprezzamenti, soprattutto quello dello Shaktar Donetsk.

E allora come riporta Il Corriere della Sera negli ultimi giorni sono risalite le quotazioni di Rino Gattuso. L’attuale tecnico del Napoli non sarebbe però convinto delle ultime prestazioni della Fiorentina e vorrebbe garanzie tecniche per il futuro. L’alternativa si chiama Ivan Juric che dopo due grandi stagioni in Serie A con l’Hellas Verona potrebbe decidere di cambiare aria al termine della stagione.