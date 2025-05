Nuovo allenatore Milan, Tare ha i mente tre nomi per la panchina! Il preferito e le alternative del nuovo ds

In attesa dell’ufficialità di Tare come nuovo direttore sportivo, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si sta guardando intorno per l’allenatore della prossima stagione.

Il rossoneri hanno fatto arrivare a Italiano il suo interessamento e ora, l’attuale tecnico del Bologna, riflette sul futuro. Se deciderà di non muoversi, si verificherà la percorribilità della pista che porta a Allegri o su De Zerbi, altro nome presente sul taccuino, in caso di addio al Marsiglia.