Nuovo allenatore Milan, arrivano conferme definitive! Tre nomi sul taccuino, loro due i preferiti

Nuovo allenatore Milan, piovono conferme sulle indiscrezioni degli ultimi giorni: Italiano, Allegri e la suggestione Gasperini per la prossima stagione

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha già avviato le manovre per definire il profilo del nuovo allenatore in vista della stagione 2025/2026. Il divorzio con Sergio Conceição è ormai certo: il tecnico portoghese lascerà il club rossonero al termine della sfida contro il Monza, salutando così il progetto milanista dopo una sola stagione.

La dirigenza, guidata da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, ha un’idea chiara: puntare su un allenatore italiano e con un curriculum vincente. Tra i nomi in cima alla lista figura Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna. La sua candidatura è in forte ascesa, soprattutto se dovesse liberarsi al termine della stagione, in caso di nuove opportunità o cambi di scenario nel club emiliano.

Resta però alta l’attenzione anche su altri profili di esperienza e carisma. In particolare, Massimiliano Allegri è considerato un’opzione concreta: il suo ritorno sarebbe un segnale forte, soprattutto per il valore simbolico e la sua conoscenza dell’ambiente rossonero. Parallelamente, affascina anche la suggestione Gian Piero Gasperini, attualmente alla guida dell’Atalanta, la cui filosofia di gioco potrebbe dare nuova linfa al Milan.

Perdono invece quota le ipotesi che portano a Maurizio Sarri e Roberto De Zerbi: il primo non convince pienamente la dirigenza per il suo stile tattico, mentre sul secondo pesano alcune incertezze legate al suo futuro all’estero e ai costi dell’operazione.

Il Milan si prepara così a voltare pagina, con l’obiettivo di costruire un nuovo ciclo vincente a partire dalla guida tecnica.