Nuovo allenatore Newcastle, Pochettino in cima alla lista delle Magpies. Il club inglese vuole ripartire dall’ex manager del Tottenham

Il sogno proibito del Newcastle si chiama Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino, come riportato da Sky Sports UK, è in cima alla lista dei desideri delle Magpies e il nuovo proprietario ha già pronta l’offerta per convincere l’allenatore sudamericano.

L’offerta per convincere l’ex Manager del Tottenham è davvero incredibile: 20 milioni di euro l’anno, vedremo se Pochettino verrà convinto dal nuovo progetto tecnico.