Nuovo format per rendere la Lega Pro meno monotona: ecco i dettagli

Ecco di seguito il nuovo format comunicato da Ghirelli per rendere la Lega Pro meno monotona: ecco i dettagli

Il presidente della Lega Pro, Ghirelli, ha comunicato che la Serie C avrà un nuovo format. Ecco di seguito i dettagli:

L’idea è di suddividere il campionato in 6 gironi da 10 in base alla vicinanza territoriale e ogni squadra giocherà 18 gare. Una volta terminata la regular season, le prime 5 dei 6 gironi si sfideranno in una “poule promozione“. Le ultime cinque invece si sfideranno nella “poule retrocessione“. Gli accoppiamenti saranno organizzati tramite il sorteggio e in base alle teste di serie che usciranno dalla regular season. Ogni club nella seconda fase porterà in dote la metà dei punti della prima fase. Le prime classificate della seconda fase dei play off assieme alla vincitrice della Coppa Italia accederanno alla fase finale. A queste si aggiungeranno la prima in classifica dei gironi della poule retrocessione. Qui poi ci saranno ulteriori accoppiamenti in modalità eliminazione diretta per stabilire le 4 promozioni in B. La squadra in prima fascia giocherà il match di playoff in casa e sarà una partita secca, con eventuali supplementari e rigori.