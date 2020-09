Nuovo proprietario Parma, Krause è arrivato in città: le prime immagini

Il nuovo proprietario del Parma Kyle Krause è in città. Il nuovo presidente – come riportato dal Sky Sport – sta visitando il centro storico e a breve inizierà l’iter per il passaggio di consegne.

Inizia una nuova era in casa Parma: i ducali cambiano ancora proprietà, diventando così un’altra società italiana guidata da un proprietario statunitense. Nelle prossime ore arriverà anche il comunicato ufficiale.

The ‘new era’ is gonna start for Parma. @Kyle_J_Krause has just landed in the city to become the new owner and president of the club. @1913parmacalcio made in USA 🇺🇸🟡🔵 @SkySport #Parma pic.twitter.com/5aVbr9wb6K

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2020