Nuovo proprietario Roma, il taglio degli stipendi può incidere sulla trattativa. Il bilancio, però, sarà decisivo

Il cambio di proprietà ha frenato la trattativa tra Friedkin e Pallotta. Per assurdo la situazione che si è creata per via dell’emergenza coronavirus potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola.

Il taglio stipendi – si legge sulla Gazzetta dello Sport – potrebbe riavvicinare le parti. Un buon passo in avanti, ma ovviamente il tutto dipenderà dal bilancio che verrà presentato. Le prossime ore, dunque, saranno decisive.